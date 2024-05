4 acessórios indispensáveis para definir cabelos cacheados

A função do difusor de cachos é espalhar o ar do secador entre as mechas de forma homogênea, trazendo como principal benefício a definição dos cachos. Esse item também impede que os fios entrem em contato direto com o ar quente do secador, o que pode causar ressecamento e dificultar a finalização.

Um dos processos de finalização favoritos das cacheadas é a fitagem. Além de ser prático, quando realizado com o auxílio do acessório correto, garante cachos bem-definidos. “Basta separar o cabelo em mechas com a ajuda de uma escova de cerdas flexíveis, desembaraçar a mecha, aplicar o creme de preferência e retomar com a escova criando uma pressão sobre os fios para conseguir formar cachos mais definidos, repetindo esse processo mecha a mecha”, ensina Paty Tavares.

Para fazer o melhor uso desse acessório, Paty reforça que é preciso, inicialmente, retirar o excesso de água do cabelo e caprichar na proteção térmica para inibir os efeitos do calor. “A partir daí, fazer a fitagem simples com a escova e com o creme de pentear torna o processo ainda mais fácil. Outra dica para proteger ainda mais os fios do calor é usar o secador na temperatura morna. Então, é só colocar algumas mechas no difusor e secar de baixo para cima, fazendo o movimento como se estivesse amassando os cachos”, diz.

3. Modelador

O modelador ajuda na definição dos cachos (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Ainda pensando nas técnicas para cuidar dos cachos em casa que proporcionam efeito de salão, está o uso do modelador em cabelos cacheados. O elétrico, além de estilizar os fios, mesmo secos, também é uma ótima opção pensando na definição dos cachos.

“Fazer a fitagem e apostar no modelador depois que o cabelo estiver seco, por exemplo, vai garantir aqueles cachos superdefinidos e com uma ótima durabilidade, perfeito para um dia cheio de compromissos. Usar musse modelador em vez do creme para a fitagem pode ajudar a manter a definição e garantir mais volume”, indica a parceira da Vertix.

4. Borrifador

O borrifador é essencial nos cuidados com o cabelo cacheado (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

O borrifador com água ajuda no processo de revitalização dos cachos no day after. “Outro cenário em que ele pode ser uma grande ajuda é para deixar os cabelos mais molhados antes de aplicar cremes, facilitando a escovação dos fios”, recomenda a cabeleireira.