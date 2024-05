11 curiosidades sobre o signo de Touro

Regido por Vênus, o taurino traz a beleza do planeta do amor e busca estabilidade em meio às nuances da vida

Touro é o segundo signo do zodíaco, sendo regido pelo planeta Vênus. Os nativos são conhecidos por sua natureza estável e determinada, refletindo as qualidades associadas ao elemento Terra. Possuem uma forte ligação com questões materiais e uma apreciação pelo conforto e pela segurança.

De acordo com a astróloga Thais Mariano, Touro é o signo que traz a força da vida em sua plenitude. “É onde se concretiza o que se iniciou em Áries. Traz calmaria, beleza, paciência e perseverança em um solo fértil e abundante”, comenta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A seguir, confira outras curiosidades sobre os nativos de Touro!