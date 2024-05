9 cuidados com os olhos dos cachorros no outono 

“São problemas desencadeados por uma série de fatores sazonais, incluindo mudanças nas condições climáticas, aumento da poluição do ar e até mesmo a exposição a agentes alergênicos comuns nesta época do ano, como poeira e pólen”, reforça a veterinária Ana Íris Batista.

Conjuntivite, causada por irritantes ambientais, e ceratoconjuntivite seca, uma condição em que os olhos não produzem lágrimas suficientes para manter a superfície ocular úmida, são as doenças oculares mais comuns nesta época do ano.

Durante o outono, alérgenos como poeira, pólen e mofo estão mais presentes no ar. Por isso, mantenha a área onde seu animal de estimação passa a maior parte do tempo limpa para evitar reações alérgicas e irritações oculares.

No outono, os ventos trazem sujeiras que podem irritar os olhos do seu animal de estimação . Por isso, faça a limpeza dos olhos do seu pet regularmente. “Utilize uma solução oftálmica específica para cães para limpar delicadamente ao redor dos olhos, removendo qualquer sujeira, poeira ou secreções que possam se acumular”, recomenda a veterinária.

3. Evite fumaça e poluição

Nesta época do ano, evite exposição do seu cachorro à fumaça de cigarro e ambientes com alta poluição, pois isso pode causar irritações nos olhos e agravar condições pré-existentes.

4. Alimentação balanceada e hidratação

Conforme Ana Íris Batista, uma dieta balanceada e rica em nutrientes é essencial para garantir a saúde ocular do cachorro. Por isso, é recomendado consultar o veterinário para orientações sobre os cuidados com a alimentação do bichinho. Também é importante oferecer bastante água ao cachorro durante o outono. Além de manter a hidratação do corpo, a água ajuda a prevenir olhos secos e irritados.

É importante ter cuidado com produtos de limpeza que podem causar irritação ocular no cachorro (Imagem: TeamDAF | Shutterstock)

5. Evite exposição a produtos químicos

Durante a limpeza da casa no outono, é importante evitar o uso de produtos químicos irritantes perto do local em que seu animal de estimação costuma ficar. Isso porque produtos de limpeza e pesticidas podem causar irritação nos olhos e outras reações alérgicas.

6. Exercícios ao ar livre com moderação

Durante os passeios ao ar livre, lembre-se de limitar o tempo de exposição do seu cachorro ao vento, à poeira e à poluição, especialmente em dias mais secos e com ventania.

7. Mantenha o ambiente úmido

No outono, o tempo costuma ser mais seco. No entanto, isso também pode prejudicar a saúde ocular do cachorro. Por isso, a veterinária recomenda utilizar um umidificador de ar para manter a umidade dentro de casa em níveis confortáveis para o pet.