7 preces espíritas poderosas para diferentes momentos da vida

Veja como elas são aliadas para enfrentar os desafios da vida, nutrindo a alma com esperança, amor e confiança no poder do divino

Meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam venham em meu auxílio, quando me achar em sofrimento, e que me sustentem se desfalecer. Faz, Senhor, que eles me incutam fé, esperança e caridade; que sejam para mim um amparo, uma inspiração e um testemunho da tua misericórdia. Faz, enfim, que neles encontre eu a força que me falta nas provas da vida e, para resistir às inspirações do mal, a fé que salva e o amor que consola.

As preces espíritas são um canal de comunicação com o plano espiritual, proporcionando conforto, orientação e fortalecimento em diferentes momentos da existência. Isso porque, por meio delas, é possível estabelecer uma conexão íntima com o divino, invocando a luz e a sabedoria dos guias espirituais para auxiliar nas adversidades, na busca por equilíbrio emocional e no desenvolvimento pessoal.

Em nome de Deus Todo-Poderoso, inspirai-me, bons espíritos que me protegeis, a melhor resolução a ser tomada na incerteza em que me encontro. Encaminhai meu pensamento para o bem e livrai-me da influência dos que tentarem transviar-me.

Deus Todo-Poderoso, e tu, meu anjo guardião, socorrei-me! Se tenho de sucumbir, que a vontade de Deus se cumpra. Se devo ser salvo, que o restante da minha vida repare o mal que eu haja feito e do qual me arrependo.

Deus Todo-Poderoso, não me deixes sucumbir à tentação que me impele a falir. Espíritos benfazejos, que me protegeis, afastai de mim este mau pensamento e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, merecerei expiar a minha falta nesta vida e na outra, porque tenho a liberdade de escolher.

As preces espíritas podem ser usadas para agradecer por um pedido alcançado (Imagem: Asier Romero | Shutterstock)

5. Prece de ação de graças por um favor obtido

Deus infinitamente bom, que o teu nome seja bendito pelos benefícios que me hás concedido. Indigno eu seria, se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos ou ao meu próprio mérito. Bons espíritos, que fostes os executores das vontades de Deus, agradeço-vos e especialmente a ti, meu anjo guardião. Afastai de mim a ideia de orgulhar-me do que recebi e de não o aproveitar somente para o bem. Agradeço-vos, em particular.

6. Prece por alguém que queira nosso mal

Meu Deus, perdoo a/o (diga o nome da pessoa) o mal que me fez e o que me quis fazer, como desejo que me perdoes e também ele me perdoe as faltas que eu haja cometido. Se o colocaste no meu caminho, como prova para mim, faça-se a tua vontade.

Livra-me, ó meu Deus, da ideia de o maldizer e de todo desejo malévolo contra ele. Faz que jamais me alegre com as desgraças que lhe cheguem, nem me desgoste com os bens que lhe poderão ser concedidos, a fim de não macular minha alma por pensamentos indignos de um cristão.

Possa a tua bondade, Senhor, estendendo-se sobre ele, induzi-lo a alimentar melhores sentimentos para comigo!

Bons espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança do bem. Que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe retribuir o mal com outro mal me entrem no coração, porquanto o ódio e a vingança só são próprios dos espíritos maus, encarnados e desencarnados!