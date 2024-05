7 benefícios da vitamina C e como potencializar sua absorção

A vitamina C é um nutriente essencial para o organismo (Imagem: IRA_EVVA | Shutterstock) Crédito: EdiCase

A vitamina C, também chamada de ácido ascórbico, é um nutriente essencial para o funcionamento adequado do corpo humano. Ela é encontrada em uma variedade de alimentos, principalmente em frutas cítricas como laranja, tangerina e limão, além de vegetais como pimentão, brócolis e espinafre. Para potencializar a absorção dela pelo organismo, é recomendado consumir alimentos ricos em vitamina C com fontes de ferro não-heme, como feijão, lentilha ou folhas verde-escuras. Dessa maneira, aumenta-se significativamente a ingestão de ambos os nutrientes. Além disso, é importante evitar o cozimento excessivo dos alimentos que são fonte de vitamina C, pois o calor pode degradar parte do nutriente. Também é importante consumir uma grande variedade de frutas e vegetais e adotar práticas alimentares saudáveis.

Abaixo, confira 7 benefícios da vitamina C para a sua saúde! 1. Fortalecimento do sistema imunológico A vitamina C é um nutriente essencial para o fortalecimento do sistema imunológico, auxiliando na produção e ativação de células de defesa do organismo, como os linfócitos, que combatem infecções e protegem contra doenças. “A vitamina C atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”, acrescenta a farmacêutica Luciana Rocha.

2. Ação antioxidante Como ação antioxidante, a vitamina C ajuda a combater os danos causados pelos radicais livres no corpo, protegendo as células contra o estresse oxidativo e ajudando a reduzir o risco de doenças crônicas. “As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células, e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem. 3. Saúde da pele A vitamina C desempenha um papel importante na produção de colágeno, uma proteína que mantém a elasticidade e a firmeza da pele. “Ela é uma substância antioxidante, ou seja, um ativo que inibe a oxidação das células, diminuindo a ação de radicais livres locais, e pode oferecer resultados excelentes para todos os tipos de pele”, explica a dermatologista Tereza Eliza Panizzi. A vitamina C ajuda na absorção do ferro e, assim, auxilia na prevenção de anemia (Imagem: Lucky Business | Shutterstock) 4. Absorção de ferro A vitamina C aumenta a absorção de ferro não-heme, encontrado em alimentos de origem vegetal, como feijão e espinafre. Dessa maneira, esse nutriente é importante principalmente para pessoas que seguem dietas vegetarianas ou veganas, garantindo uma melhor utilização do ferro pelos tecidos do corpo. 5. Redução do risco de doenças cardiovasculares A vitamina C pode ajudar a reduzir o risco de doenças cardiovasculares, como doenças cardíacas e acidente vascular cerebral (AVC), devido aos seus efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios, que ajudam a proteger os vasos sanguíneos e a melhorar a saúde do coração. “A alimentação desempenha um papel crucial tanto na prevenção quanto no manejo dessas condições […]”, explica Priscila Bernardes, coordenadora do curso de Nutrição do Centro Universitário Newton Paiva.