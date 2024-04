5 ensinamentos do surfe para aplicar na carreira profissional

O primeiro desafio de ondas gigantes da World Surf League em 2024 foi marcado por vitórias brasileiras. Lucas Chumbo, um dos principais nomes do surfe de ondas grandes no mundo, garantiu mais dois troféus de campeão no “TUDOR Nazaré Big Wave Challenge 2023/2024” – o título individual com o maior somatório nas ondas de 30-40 pés e o de equipes na dupla brasileira, formada com o surfista Pedro Scooby.

Para o profissional, essa foi mais uma vitória difícil e histórica para o Brasil no surfe. “Acredito que o resultado desse desafio tem um impacto significativo no desenvolvimento e reconhecimento do surfe brasileiro ao nível internacional. As vitórias ajudam a elevar o surfe brasileiro para o mais alto nível de performance, inspirando não apenas os atletas, mas também o público em geral”, afirma.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo ele, durante a prova, Scooby e ele enfrentaram desafios na hora de encontrar as melhores ondas na bateria, especialmente em condições marítimas difíceis. “Nos mantivemos focados e determinados e conseguimos superar esses obstáculos para garantir o troféu”, comenta.