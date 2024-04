Veja qual é o talento natural de cada signo do zodíaco

Consultora esotérica explica como a posição dos astros no mapa astral interfere nas habilidades dos nativos

No dicionário, a palavra ‘talento’ define-se como uma “aptidão incomum que, natural ou adquirida, leva alguém a fazer alguma coisa com maestria”. Sendo assim, já parou para pensar o que você faz excepcionalmente bem que o destaca das outras pessoas? Ou, ainda, como os astros influenciam as suas habilidades?

Bom, seja qual for a sua resposta, esse é um bom momento para descobrir a explicação para essas perguntas, pois, segundo Tatiana Marinho, consultora esotérica da iQuilibrio (plataforma de esoterismo online), a posição dos planetas regentes na casa um do mapa astral diz quais são os talentos associados a cada signo do zodíaco.

“Um exemplo mais prático de como os talentos se mostram para cada pessoa é por meio da rotina: uma pessoa faz tanto aquilo que já não presta mais atenção, se tornou algo rotineiro. Quando aprendemos a dirigir, inicialmente, prestamos atenção a cada detalhe, como ajustar o banco, os retrovisores, ligar o carro, passar a marcha, um ritual que demanda nossa atenção, mas que, com o tempo, se torna tão natural que o fazemos sem pensar, alcançando nosso destino sem esforço aparente, graças à prática diária e ao hábito. Na astrologia, os talentos se mostram dessa mesma forma”, resume.