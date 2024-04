15 nomes para gatos inspirados em artistas de música pop

O mundo dos gatos, vasto e fascinante, apresenta uma diversidade incrível de raças, cores, padrões e personalidades únicas. Na hora de escolher um nome para o bichano, é possível buscar inspiração em diferentes fontes, e uma delas pode ser o universo da música pop. Com uma gama de artistas gigante, com certeza há uma opção que combine com as características do seu gatinho!

Por isso, a seguir, confira 15 nomes para gatos inspirados em artistas da música pop!

1. Bowie

Em homenagem ao David Bowie, um ícone da música pop conhecido por sua personalidade única e estilo inovador, esse nome é ideal para um gato com uma atitude confiante e excêntrica.