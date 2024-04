Veja como o eclipse solar afetará cada signo do zodíaco

“Ele deve trazer limpeza, uma espécie de cura que nos remeterá a uma nova maneira de nos relacionarmos com nós mesmos e com os outros. Quando mudamos, nossas relações também mudam e ganham novos desenhos, pois fazemos novas escolhas”, explica a astróloga Eunice Ferrari.

Áries e Libra

Estes são os signos protagonistas e devem se preparar para mudanças significativas em suas vidas nos próximos meses. Áries nos convida a olharmos para nós e Libra, para o outro. Além disso, os dois nativos podem esperar por transformações importantes e significativas em todas as áreas de suas vidas a partir de uma mudança em si, que acabará reverberando nas relações. É importante ter atenção e consciência com esse processo e deixar o controle de lado, apenas seguindo o fluxo natural das transformações.

Touro e Escorpião

O taurino viverá momentos de mudança na rotina (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Esses nativos poderão esperar por mudanças importantes na maneira como cuidam da saúde. Além disso, poderão se envolver com mais disciplina e dedicação em um programa que envolva o equilíbrio do corpo, da mente, das emoções e do espírito. Por outro lado, será um período de mudanças importantes na rotina, com muitas atividades, especialmente no trabalho. Um novo projeto poderá surgir e transformar significativamente o dia a dia de Touro e Escorpião. É um tempo de metamorfoses e crescimento.