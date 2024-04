15 plantas medicinais para utilizar em chás

Conheça as propriedades e os benefícios de cada uma delas para a saúde

Algumas plantas são muito utilizadas para auxiliar no tratamento de doenças, principalmente em forma de chá. São usadas, por exemplo, para dor de garganta, problemas intestinais e mal-estar e, até mesmo, para emagrecer. Segundo o farmacêutico homeopata Jamar Tejada Dziedzinski, os chás também estimulam a hidratação do organismo, auxiliam no funcionamento intestinal, produzem enzimas digestivas e equilibram o sistema hídrico das células.

A seguir, Jamar Tejada Dziedzinski e Felipe Monnerat, nutricionista e professor de Educação Física, listam algumas plantas e suas propriedades. Confira!

1. Chá verde

O chá verde acelera o metabolismo, aumentando a perda de calorias, e ajuda a prevenir o envelhecimento precoce.