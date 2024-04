4 dicas para curtir os cenários incríveis de Pequim

A capital da China proporciona um mergulho na rica história do país

Pequim, a capital da China, é uma cidade turística fascinante. Com uma história que remonta a mais de 3.000 anos, ela possui uma rica herança cultural, evidenciada por suas impressionantes atrações. Com um vai e vem de milhares pessoas, carros e muitas motos e bicicletas, os passeios pela cidade são como um mergulho na história do país.

1. Cidade proibida

Permita-se ir com tempo para curtir cada detalhe desse tour, que é uma imersão cultural para os ocidentais. Para comprar o ingresso, os estrangeiros devem apresentar o passaporte. E vá o mais cedo que conseguir, pois, como também existem vários turistas de outras localidades do país, o local fica muito cheio após às 12h.

2. Templo do Céu

Com acesso superfácil usando o transporte público (metrô), o Templo do Céu e seus jardins são um agradável passeio pela capital chinesa. Por lá, você vai encontrar pessoas praticando esportes, fazendo cantorias e jogando cartas.