8 dicas para aumentar as vendas pelo WhatsApp

O WhatsApp pode ajudar na venda de produtos (Imagem: Antonio Salaverry | Shutterstock) - Portal EdiCase

O WhatsApp tem se destacado como uma ferramenta poderosa para impulsionar as vendas de empresas de diversos segmentos. Sua praticidade e alcance global proporcionam uma comunicação direta e instantânea com os clientes, fortalecendo o relacionamento com o público-alvo. Por meio do aplicativo, as empresas também podem oferecer um atendimento personalizado e ágil, respondendo às dúvidas dos clientes, fornecendo informações sobre produtos e serviços e até mesmo realizando vendas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “[O WhatsApp] pode ser um grande aliado das empresas em dois importantes momentos: na gestão de relacionamento com os clientes e na promoção de vendas de produtos/serviços pela rede”, explica Randes Enes, consultor de empresas. Segundo ele, é necessário ter consistência na comunicação e estar alinhado com outros canais de comunicação.

A seguir, confira as dicas do especialista para melhorar as suas vendas no WhatsApp: 1. Não envie mensagens sem autorização O cliente deve permitir o envio das mensagens quando informar o número de telefone no cadastro do site ou pessoalmente. 2. Não faça grupos de vendas Não utilize mensagens de vendas em grupos. Essa ação não é bem-vista pelo cliente, pois ele não se sente exclusivo. Além disso, esse ato pode lotar a caixa com mensagens que não são relevantes para ele.

3. Envie mensagens individuais Envie uma mensagem individual para cada cliente quando quiser realizar uma promoção ou venda do seu produto/serviço. Existem softwares de CRM (Customer Relationship Management), ou gestão de relacionamentos com o cliente, que já possibilitam o envio deste tipo de mensagem para a base de clientes. O envio de mensagens para os clientes deve ter um motivo (Imagem: fizkes | Shutterstock) 4. Envie mensagem apenas quando necessário As mensagens devem ter um motivo para o envio: uma promoção, o lançamento de um produto, um evento, reforço de imagem institucional, feedback sobre uma assistência técnica, atendimento pós-vendas, entre outros. 5. Cuidado com o texto da mensagem Toda mensagem tem que seguir as regras básicas da “netiqueta”, ou seja, começar o texto com uma saudação informal, mas sem tratamento íntimo. Expressões como “florzinha”, “querido”, “amorzinho”, gírias e termos muito técnicos devem ser abolidas. Escrever sem erros ortográficos e utilizar letras maiúsculas com parcimônia. 6. Atenção com a frequência das mensagens Mensagens diárias ou semanais representam riscos, pois rapidamente o cliente pode bloquear ou denunciar como spam. Por isso, é importante criar motivos e objetivos de marketing, que estimularão o cliente a saber mais sobre o que está acontecendo. A frequência ideal é a cada 15 dias ou quando ocorrer uma interação ativa, isto é, quando o cliente entrou em contato com a marca por iniciativa própria. 7. Mantenha o catálogo de produtos atualizado Mantenha um catálogo atualizado dos seus produtos ou serviços para compartilhar facilmente com os clientes interessados. Utilize fotos de alta qualidade e descrições claras.