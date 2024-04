Aprenda sobre as três fases da Revolução Industrial

A evolução no modo de produzir mercadorias, principalmente do setor industrial, acelerou o desenvolvimento do sistema capitalista que originou o que chamamos de Revolução Industrial, em três momentos:

Primeira Revolução Industrial

Aconteceu no final do século XVIII e início do XIX, na Inglaterra. Logo depois, em outros países como França, Bélgica, Holanda, Rússia, Alemanha e Estados Unidos, em um novo modelo de produção industrial em que se descobriu a utilização do carvão como fonte de energia: máquina a vapor e a locomotiva. Modernizaram o setor de transporte (matéria-prima, pessoas e distribuição de mercadorias) dando enorme alavancada às indústrias, aumentando a produtividade e o êxodo rural formando grandes centros urbanos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segunda Revolução Industrial

Se deu a partir de 1870, com maior exploração do uso da energia elétrica e do petróleo em motores à explosão. Aceleraram o ritmo industrial na fabricação de produtos em escalas cada vez maiores, com o marco da criação da lâmpada (1879 com sistemas de iluminação), o telégrafo (comunicação), métodos mais rápidos de produção de ferro, aço e alumínio (ferrovias e automóveis), que aceleraram o desenvolvimento do capitalismo.