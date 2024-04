6 dicas para melhorar a saúde e prevenir doenças cardíacas

As doenças cardíacas, também conhecidas como doenças cardiovasculares, abrangem uma ampla gama de condições que afetam o coração e os vasos sanguíneos, podendo se manifestar de diversas formas. No Brasil, estima-se que elas tenham sido responsáveis por aproximadamente 400 mil mortes em 2022, o equivalente a cerca de 30% dos óbitos no país naquele ano. Além disso, globalmente, as doenças cardiovasculares, como infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência cardíaca, também prevalecem, sendo responsáveis por um número significativo de mortes.

Fatores de risco como hipertensão, colesterol alto, obesidade, tabagismo, falta de exercício físico e a má alimentação são conhecidos por contribuir para o desenvolvimento dessas doenças. ” A alimentação desempenha um papel crucial tanto na prevenção quanto no manejo dessas condições. Alguns alimentos são benéficos e podem melhorar a função cardíaca, enquanto outros podem aumentar o risco de problemas cardíacos”, explica Priscila Bernardes, coordenadora do curso de Nutrição do Centro Universitário Newton Paiva.

A seguir, a especialista lista 5 dicas para melhorar a saúde e prevenir doenças cardíacas. Confira!