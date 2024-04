5 receitas de carne com molho para o jantar

Bife com molho barbecue (Imagem: Andrei lakhniuk | Shutterstock) - Portal EdiCase

As carnes, geralmente, estão presentes nos jantares dos brasileiros. Isso porque, além de serem ricas em proteínas e vitaminas, elas são fáceis de preparar, combinam com diferentes tipos de molhos e ajudam a economizar tempo na cozinha. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas de carnes com molhos para você surpreender a família. Confira! Bife com molho barbecue Ingredientes Carne 400 g de alcatra cortada em bifes

1 colher de chá de azeite

Sal a gosto Molho

2 colheres de sopa de ketchup

2 tomates picados

1 colher de chá de molho inglês

1 colher de chá de vinagre branco

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1 colher de chá de açúcar mascavo

Cravo-da-índia e pimenta-do-reino branca moída a gosto

1 xícara de chá de água Modo de preparo Carne Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Enquanto isso, em um recipiente, tempere os bifes com sal e adicione à panela. Grelhe a carne e deixe-a mal passada. Desligue o fogo e reserve. Molho

Na mesma panela do bife, coloque todos os ingredientes do molho e leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até reduzir o molho. Bata o molho com um mixer até ficar homogêneo. Desligue o fogo, coloque os pedaços de bife sobre um prato e despeje o molho sobre eles. Sirva em seguida. Picadinho de carne com molho madeira Ingredientes Carne 200 g de músculo bovino picado

1 dente de alho descascado e amassado

1 cebola descascada e cortada em rodelas

1/5 de colher de sopa de azeite

Sal, tomilho, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto Molho 2 colheres de sopa de manteiga

40 g de farinha de trigo

60 ml de vinho madeira

560 ml de caldo de carne

1 colher de sopa de mostarda

Sal e cogumelos fatiados a gosto Modo de preparo Carne Em um recipiente, coloque os pedaços de carne e tempere com alho, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por 10 minutos. Enquanto isso, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a carne e doure-a. Junte a cebola, o tomilho e a salsinha e misture bem. Cozinhe por mais 4 minutos. Desligue o fogo e reserve. Molho

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a farinha de trigo e cozinhe até dourar, mexendo sempre. Aos poucos, coloque o vinho madeira, o caldo de carne, o sal, a mostarda, os cogumelos e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, junte o molho à carne reservada e misture bem. Sirva em seguida. Coxão duro com molho de tomate (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock) Coxão duro com molho de tomate Ingredientes 3 colheres de sopa de azeite

2 cebolas descascadas e picadas

5 dentes de alho descascados e amassados

1 kg de coxão duro cortado em cubos

340 g de molho de tomate

3 tomates picados

1 colher de sopa de colorau

100 g de batatas descascadas e cortadas em rodelas

100 g de cenouras descascadas e cortadas em rodelas

Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os tomates, o molho de tomate, a carne, o cheiro-verde, o colorau, o sal e a pimenta-do-reino, misture e tampe a panela. Cozinhe por 20 minutos após pegar pressão. Em seguida, desligue o fogo e espere a pressão sair. Abra a panela, coloque as cenouras e as batatas. Tampe e leve novamente ao fogo médio por mais 15 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.