5 dicas para reduzir a sua idade biológica

Em um mundo em que o conceito de idade transcende simplesmente o número de anos vividos, compreender a complexidade por trás dessa medida pode ser fundamental para uma vida mais saudável e vibrante. Além da idade cronológica, que todos conhecemos, há também a idade biológica, cuja relevância vem sendo destacada por estudos recentes.

Entender essa distinção é o primeiro passo para adotar estratégias que possam reduzir não apenas o número de anos vividos, mas também a idade biológica.

Qual a diferença entre idade biológica e cronológica?

A idade cronológica é contada a partir do tempo decorrido desde o nascimento de uma pessoa, é medida por “anos de vida”, por outro lado, a idade biológica está relacionada ao estado de saúde, mobilidade, vitalidade e diversos outros aspectos do corpo em comparação com a média para a mesma faixa etária.