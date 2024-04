4 cuidados para manter os cabelos grisalhos bonitos e saudáveis

À medida que os primeiros cabelos brancos começam a aparecer, as pessoas costumam recorrer aos tonalizantes ou às colorações para escondê-los, especialmente as mulheres, que são cercadas por tabus e estigmas sociais. No entanto, uma mudança de paradigma está ocorrendo.

O aumento significativo nas pesquisas pelo termo ‘cabelo grisalho’ no Google e a crescente quantidade de personalidades que abraçam seu tom natural, como Samara Felippo e Alexandra Hedison, evidenciam essa transformação. Mais do que apenas ocultar os sinais de envelhecimento, assumir os cabelos grisalhos representa um empoderamento e uma celebração da beleza autêntica.

“A principal diferença que uma pessoa vai notar no cabelo grisalho é que, geralmente, ele fica mais áspero, seco e sem brilho. Isso acontece porque o cabelo é composto por melanina e queratina. A melanina é responsável por deixar o cabelo macio, hidratado e com brilho. Já a queratina, por manter os fios fortes. Quando perdemos estas substâncias, é comum percebermos essas mudanças na textura e aparência”, comenta Marília Tambasco, hair stylist e embaixadora da Keune.