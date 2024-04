11 dicas para superar os desafios profissionais

Fazendo isso, você pode ver se está adiantado ou atrasado em suas tarefas. Além disso, você também pode checar o seu progresso e fazer pequenas correções de rota. Afinal, poucas vezes tudo sai como planejado, e nada como um bom mapa para colocá-lo no caminho certo novamente.

3. Faça revisões constantes

Precisamos relembrar, de tempos em tempos, o que exatamente estamos perseguindo. Afinal, quem disse que você é obrigado a seguir um objetivo só porque você o estabeleceu há alguns meses? A vida muda, as coisas mudam, seus objetivos também podem mudar, por que não? Só não use isso como desculpa para desistir. Quando as coisas vão mal, as revisões podem te ajudar a ter novas ideias. Quando vão bem, não existe nada mais motivador do que se dar conta de que está no caminho certo.

4. Não centralize tudo em você

As pessoas ativas sempre correm o risco de centralizar. É o famoso “Deixa que eu faço”. O problema é que muitas vezes ficamos correndo em círculo e esquecemos que pode existir alguém que já passou pela mesma situação, e com sucesso. Da próxima vez que estiver “empacado”, saia do ambiente de trabalho, só um pouquinho, e vá fazer perguntas aos colegas. Vá à biblioteca, navegue pela internet, entre em uma lista de discussão. Estamos na era da informação: aproveite!