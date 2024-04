8 livros infantis com grandes e divertidas lições de vida

Os livros infantis são importantes para que as crianças aprendam sobre sentimentos (Imagem: Monkey Business Imag | Shutterstock) - Portal EdiCase

Mais do que proporcionar momentos de diversão e ampliar o vocabulário das crianças, os livros infantis são portas de entrada para compreender os sentimentos, desenvolver alteridade e, até mesmo, reconhecer a própria ancestralidade. Por isso, para celebrar este Dia Internacional do Livro Infantil, comemorado em 2 de abril, separamos 8 histórias repletas de aprendizados sobre a vida. Cada título vai ajudar o pequeno leitor a valorizar as diferenças, lidar com as emoções, ser gentil, conhecer novas culturas e entender o mundo ao seu redor. Confira abaixo! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine 1. Eu queria poder te dizer No livro ‘Eu queria poder te dizer’, François Sénéchal narra a história de uma raposa que perdeu a avó (Imagem: Reprodução digital | VR Editora)

Como lidar com o luto na infância? É isso que o pequeno leitor vai descobrir neste livro, escrito por Jean-François Sénéchal e ilustrado por Chiaki Okada. Ao acompanhar a jornada emocional de uma raposinha que perdeu a avó, a personagem mostra que falar sobre os sentimentos, escrever uma carta de despedida, ir a lugares que frequentavam juntas e até reviver recordações felizes são formas de compreender e lidar com o luto e a tristeza. 2. Fora do Pote Em ‘Fora do Pote’, o coelho Leocádio tenta encapsular seus sentimentos, mas aprende como é importante senti-los (Imagem: Reprodução digital | VR Editora) Assim como o coelho Leocádio, protagonista desta obra escrita e ilustrada pela educadora Deborah Marcero, muitas crianças não gostam de sentir medo, tristeza ou solidão. Então, o personagem tem uma brilhante ideia: guardar cada um de seus sentimentos em potes e os esconder onde não o incomodarão mais. Porém, quanto mais reconhece as próprias emoções, o coelhinho percebe a importância de externalizá-las. A lição que fica é que a vida é mais colorida e leve quando se libertam os sentimentos.

3. Dona Antônia e gata Chica em Cadê o toucinho que estava aqui? Na obra ‘Dona Antônia e gata Chica em Cadê o toucinho que estava aqui?’, as crianças podem ampliar seu vocabulário e se conectar com brincadeiras do passado (Imagem: Reprodução digital | Cleo Busatto) Escrita por Cléo Busatto, nesta releitura da parlenda “Cadê o toucinho que estava aqui?”, as crianças podem ampliar o vocabulário emocional, compreender mais sobre o mundo e se conectar com brincadeiras do passado que desenvolvem as potencialidades criativas. Tudo isso acontece a partir de uma divertida perseguição entre Dona Antônia, uma idosa simpática e amante dos animais, e Chica, uma gata gulosa que rouba o toucinho da tutora. Juntas, elas também mostram a importância da companhia dos animais e de transmitir o conhecimento popular aos pequenos. 4. Maion – ancestralidade e história Em ‘Maion – ancestralidade e história’, Uiara cuida da vida de três gerações diferentes da mesma família e ensina Zabelê sobre descendência (Imagem: Reprodução digital | Editora UICLAP) Vamos aprender sobre a importância da ancestralidade? Nesta história, Uiara, a mãe das águas, zela pelas mulheres de três gerações diferentes de uma família. Quando a sereia conversa com a menina indígena Zabelê, pede a ela que conheça sua ancestralidade, coloque o cocar e as pinturas corporais. Intrigada pela imagem daquela figura mística, a garota conversa com a mãe sobre as memórias familiares, que se entrelaçam com a trajetória dos povos nativos no Brasil. Escrito pela historiadora Patrícia Rodrigues Augusto Carra, este livro infantil é indicado para as crianças conhecerem sobre o passado e presente do país. 5. Abayomi, a menina de trança ‘Abayomi, a menina de trança’ mostra a história de uma adolescente que recebe a missão de proteger a natureza com seus amigos beija-flor e borboleta (Imagem: Reprodução digital | Hanoi Editora) Nesta jornada de conhecimento, o leitor poderá acompanhar Abayomi, uma adolescente que parte para uma viagem dentro de si. A obra narra a história de uma menina negra, que recebe a missão de proteger a natureza com a ajuda de amigos como o beija-flor Benedito e a borboleta Zabelê. Escrita por Aniete Abreu, o livro contribui para que crianças, jovens e adultos conheçam mais da história e dos costumes regionais da cidade de Tietê (SP), bem como compreendam a importância da ancestralidade negra.

6. O Conto da Baleia Em ‘O conto da baleia’, Karen Swann explica sobre a degradação dos mares e a importância de cuidar dos oceanos (Imagem: Reprodução digital | Caminho Suave) Um alerta ilustrado sobre os perigos da poluição plástica no oceano, para que as crianças aprendam a preservar a natureza. Por meio da amizade inusitada entre um menino e uma baleia, a autora Karen Swann mostra a degradação dos mares. A obra é uma ferramenta divertida e explicativa para famílias e educadores introduzirem as crianças nas discussões sobre educação ambiental. Essa história também auxilia no desenvolvimento de conceitos como responsabilidade e coletividade. 7. Larga esse celular No livro ‘Larga esse celular’, a autora Phuong Tam explica aos pequenos sobre a importância de se desconectar do celular (Imagem: Reprodução digital | Caminho Suave)