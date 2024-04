5 dicas para pacientes com artrose frequentarem a academia

A artrose é uma condição degenerativa que impacta as articulações do corpo, levando ao desgaste da cartilagem que cobre as extremidades dos ossos. Com isso, pode haver dor, inchaço, rigidez e até mesmo limitação do movimento das articulações afetadas.

Embora seja mais comum em idades avançadas, também pode afetar pessoas mais jovens devido a lesões articulares, obesidade ou outras condições médicas. Conforme a Organização Mundial da Saúde, a artrose atinge aproximadamente 80% da população global. No Brasil, dados do Ministério da Saúde indicam que há cerca de 15 milhões de pessoas com essa condição.

É comum que muitos acreditem que atividades físicas intensas, como aquelas praticadas na academia, possam piorar os sintomas. No entanto, o Dr. David Gusmão, ortopedista e especialista em quadril, alerta que quando feitos corretamente, os exercícios podem ser aliados poderosos no combate à artrose.