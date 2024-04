6 receitas para aproveitar os alimentos que sobraram da Páscoa

Toste as fatias de pão em uma frigideira em fogo baixo e reserve. Em um recipiente, misture o peixe desfiado com a maionese, o cream cheese e a cebolinha picada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Espalhe a mistura sobre uma das fatias de pão integral. Coloque a folha de alface, as fatias de tomate e as fatias de queijo sobre a mistura de peixe. Cubra com a outra fatia de pão integral e sirva.

A Páscoa é um feriado muito aguardado por muitas pessoas, pelo simbolismo da crença e devido aos deliciosos pratos e chocolates preparados para celebrar a data. No entanto, muitas vezes, a mesa farta de domingo não é toda consumida e acabam sobrando alimentos. Então, para evitar o desperdício, apresentamos 6 receitas deliciosas para aproveitar as sobras da Páscoa. Confira!

Em um recipiente, coloque as folhas de repolho em água fervente até murcharem, escorra e reserve. Em um recipiente, misture o arroz com o bacalhau, a cebola, o alho, o tomate e a cebolinha e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Corte e retire o talo central das folhas de repolho, recheie cada folha com a mistura de bacalhau e enrole, dobrando as laterais para dentro para evitar vazar. Arrume os charutos na panela de pressão, cubra com o caldo de legumes quente e tampe. Leve ao fogo médio e cozinhe por 10 minutos após pegar pressão. Aguarde a pressão sair e reserve os charutos.

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo baixo, acrescente a farinha e misture até formar uma massinha. Vá adicionando o leite aos poucos, sem parar de mexer, até dissolver a massinha e continue o cozimento até encorpar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva os charutos com o molho branco e parmesão ralado.

Croquete de bacalhau (Imagem: Natalia Mylova | Shutterstock)

Croquete de bacalhau

Ingredientes

300 g de bacalhau em lascas e dessalgado

e dessalgado 500 g de batata descascadas

1 ovo

8 colheres de sopa de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado

1 cebola picada

Sal a gosto

Óleo para fritar

Água

Modo de preparo

Em uma panela, cubra as batatas com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Escorra a água, coloque as batatas em um recipiente e amasse até formar um purê. Adicione o bacalhau, o ovo, a farinha de trigo, o cheiro-verde, a cebola e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Umedeça as mãos na água e modele os croquetes. Encha uma panela com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite os croquetes até ficarem dourados. Coloque sobre papel-toalha para escorrer o excesso de óleo. Sirva em seguida.

Petit gâteau de ovo de Páscoa

Ingredientes

5 ovos

5 gemas de ovo

1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de farinha de trigo

250 g de ovo de Páscoa de chocolate meio amargo picado

250 g manteiga sem sal

Água

Manteiga para untar

Modo de preparo

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Coloque a manteiga em uma tigela de vidro e coloque sobre a panela com água para derreter em banho-maria. Tire a tigela do banho-maria e adicione o ovo de Páscoa. Misture bem até ele derreter completamente. Reserve. Em um recipiente, bata os ovos com as gemas até ficar homogêneo. Adicione o açúcar e a farinha de trigo e misture até ficar homogêneo. Acrescente o chocolate derretido e misture delicadamente. Coloque a massa em formas pequenas untadas com manteiga. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 5 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

Brownie de ovo de chocolate (Imagem: Neta Livne | ShutterStock)

Brownie de ovo de chocolate

Ingredientes

150 g de ovo de chocolate ao leite picado

1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de manteiga derretida

2 colheres de sopa de cacau em pó

1/2 colher de chá de sal

Nozes picadas a gosto

Modo de Preparo

Em um recipiente, derreta o ovo de chocolate no micro-ondas por 30 segundos. Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar, o cacau em pó e o sal. Após, adicione a manteiga derretida e misture bem. Acrescente os ovos de chocolate derretidos e as nozes e misture novamente. Despeje a mistura em uma forma com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Sirva em seguida.