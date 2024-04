5 sobremesas especiais para o domingo de Páscoa

Cheesecake de chocolate (Imagem: Olyina V | Shutterstock) - Portal EdiCase

No domingo de Páscoa, é comum as pessoas reunirem familiares e amigos para apreciarem um delicioso almoço. E, após a refeição principal, nada melhor que uma sobremesa adoçando o dia. Para isso, existem receitas irresistíveis que podem ser preparadas em poucos minutos para você economizar tempo na cozinha e aproveitar a companhia de pessoas especiais. A seguir, confira 5 receitas que surpreenderão os convidados! Cheesecake de chocolate Ingredientes 100 g de biscoito de chocolate sem recheio

Ingredientes
100 g de biscoito de chocolate sem recheio
60 g de manteiga derretida
450 g de cream cheese
100 g de açúcar
3 ovos
1 gema de ovo
Suco de 1 limão
150 g de creme de leite
2 colheres de sopa de cacau em pó
Chocolate em pó para polvilhar

Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque os biscoitos e bata até obter uma farofa. Adicione a manteiga derretida e bata novamente até misturar bem. Transfira a farofa para uma forma com fundo removível e cubra todo o fundo. Leve à geladeira por 10 minutos e reserve.

No liquidificador, coloque o cream cheese e o açúcar e bata até obter um creme. Junte os ovos, a gema, o suco de limão, o creme de leite e o cacau em pó e bata novamente para misturar os ingredientes. Disponha o creme de chocolate sobre a forma com os biscoitos e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Após, retire o cheesecake do forno, espere esfriar e leve à geladeira por 2 horas. Retire da geladeira, desenforme com cuidado, decore com o chocolate em pó e sirva em seguida.

Musse de chocolate
1 tablete de chocolate meio-amargo picado
250 g de creme de leite
3 claras de ovo
3 colheres de sopa de açúcar

Modo de preparo
Creme branco
Em uma panela, coloque o leite e o amido de milho e misture até dissolver bem. Adicione o leite condensado, as gemas e a manteiga e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Despeje o creme sobre um refratário e espalhe com a ajuda de uma colher. Disponha o bombom wafer picado e reserve.

Musse de chocolate
Em uma batedeira, bata as claras em neve e, aos poucos, adicione o açúcar. Reserve. Em banho-maria, derreta o chocolate, adicione o creme de leite e misture bem. Delicadamente, junte as claras em neve ao chocolate e mexa até encorpar. Despeje a mistura sobre os bombons wafer, espalhe e leve à geladeira por 1h30. Sirva em seguida.

Bolo de tapioca com coco (Imagem: Iuliia Timofeeva | Shutterstock)

