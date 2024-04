Veja lugares que você não pode deixar de conhecer neste município do Rio de Janeiro

Arraial do Cabo fica a 166 km de distância do Rio de Janeiro. Fomos de carro alugado desde o aeroporto Santo Dumont, e gastamos em torno de 3 horas com paradas. A cidade ainda tem pouca infraestrutura e um trânsito bem confuso. A melhor pousada é a Pousada da Prainha, a mais aconchegante.

A seguir, confira 3 praias incríveis para visitar em Arraial do Cabo!

1. Ilha do Farol

O famoso Caribe brasileiro tem praias incríveis de águas cristalinas esverdeadas e azuladas. Algumas das mais belas precisam de barco para chegar. O melhor passeio é o Saveiro Don Juan que chega à Ilha do Farol, uma das mais bonitas do Brasil, na primeira hora do dia. Ela tem 1 km de extensão! Imagina a importância de ser o primeiro a chegar!