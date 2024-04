10 benefícios dos chás para a saúde

“Um dos processos que pode aumentar a velocidade de envelhecimento é a oxidação das moléculas do organismo. A bebida atua justamente nesse aspecto, protegendo contra os radicais livres”, explica o médico Alex Botsaris, clínico-geral e especialista em doenças infecciosas e membro do Programa Estadual de Plantas Medicinais da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ).

3. Controle do açúcar no sangue

O chá verde e o chá de canela podem ajudar a regular os níveis de glicose no sangue, auxiliando no controle do diabetes tipo 2 e na prevenção de picos de açúcar no sangue após as refeições.

4. Melhora da digestão

Muitos chás de ervas, como camomila, hortelã e boldo-do-chile são conhecidos por suas propriedades calmantes e anti-inflamatórias que podem ajudar a aliviar problemas digestivos, como inchaço, gases e indigestão.

“O boldo-do-chile não é encontrado fresco, somente seco, e possui alcaloides como a boldina e outras substâncias benéficas, que têm ações antissépticas e anestésicas. Por isso, é uma boa opção contra o mal-estar ligado ao sistema digestório, quando comemos algo que não caiu bem ou alimentos gordurosos de difícil digestão”, diz Sabrina Jeha, herborista e consultora de fitoterapia.

O chá de hibisco ajuda a reduzir os níveis de colesterol ruim (Imagem: KRIACHKO OLEKSII | Chá de hibisco)

5. Redução do colesterol

Certos tipos de chás, como o de hibisco, têm demonstrado capacidade de reduzir os níveis de colesterol LDL (“ruim”) e aumentar o colesterol HDL (“bom”), contribuindo para a saúde cardiovascular.

6. Estímulo ao sistema imunológico

O chá contém compostos como polifenóis e catequinas que têm propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias, auxiliando na defesa do organismo contra infecções e fortalecendo o sistema imunológico.