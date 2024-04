5 receitas de sobremesas geladas para a Páscoa

Para encerrar essa ocasião festiva com chave de ouro, nada melhor do que uma sobremesa gelada irresistível. Além de deliciosas, podem ser práticas e preparadas com antecedência, permitindo que os anfitriões tenham mais tempo para desfrutar da companhia dos entes queridos.

Musse de morango

Ingredientes

300 g de morango

395 g de leite condensado

300 g creme de leite gelado

Suco de 1/2 limão

20 g de gelatina incolor sem sabor diluída conforme a embalagem

Modo de preparo

No liquidificador, bata os morangos até obter um creme homogêneo. Em uma tigela grande, misture o purê de morango com o leite condensado e o suco do limão. Adicione a gelatina diluída e misture. Em seguida, acrescente o creme de leite e misture delicadamente até obter uma consistência uniforme. Distribua a musse em taças individuais ou em um recipiente grande. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas. Decore com alguns morangos inteiros antes de servir.

Pavê de limão

Ingredientes

395 g de leite condensado

300 g creme de leite

1/2 xícara de chá de suco de limão

200 g de biscoito de maisena

Raspas de limão para decorar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o leite condensado com o suco de limão até obter uma mistura homogênea. Acrescente o creme de leite e misture bem até ficar cremoso. Em uma travessa, coloque uma camada fina do creme de limão no fundo. Em seguida, faça uma camada de biscoitos maisena sobre o creme. Repita o processo, alternando camadas de creme de limão e biscoitos e finalize com uma camada de creme. Leve à geladeira por 4 horas para firmar. Antes de servir, decore com raspas de limão.

Tiramisù

Ingredientes

200 g de queijo mascarpone

1 xícara de chá de café forte

forte 2 colheres de sopa de rum

200 g de biscoito tipo champanhe

Cacau em pó para polvilhar

Modo de Preparo

Em uma tigela, misture o queijo mascarpone com o rum até obter uma mistura cremosa e homogênea. Reserve. Em um recipiente, mergulhe rapidamente os biscoitos champanhe no café. Em um refratário, faça uma camada com metade dos biscoitos umedecidos. Espalhe metade do creme mascarpone sobre os biscoitos, nivelando com uma espátula. Repita o processo, fazendo uma segunda camada. Certifique-se de que a última camada seja de creme mascarpone. Polvilhe o cacau em cima da sobremesa. Cubra o refratário e leve à geladeira por 6 horas. Sirva em seguida.