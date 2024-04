3 dicas para aproveitar o melhor de Barbados

Barbados é um país insular da América Central. Na ilha, que está fora do cinturão dos furacões, o idioma falado é o inglês. Não é preciso visto para entrar, mas precisa de passaporte. A moeda é o dólar barbadiano (US$1 = 2 dólares barbadianos). E o melhor de tudo: suas praias têm tons de azul e verde maravilhosos.

A seguir, confira lugares em Barbados que vale a pena visitar!

1. Bottom bay

Vela conhecer as praias do lado do Oceano Atlântico, que na maioria são azuis também, mas são bem distantes. Fizemos com a Williams Tour (duração de 5 horas) e paramos em Ocean City, Foul Bay, Crane Beach, Shant Beach, Bottom Bay, Bathsheba e Cattlewash.