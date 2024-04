7 dicas para se manter saudável no outono

Veja como lidar com as mudanças de temperaturas que favorecem doenças respiratórias

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o outono de 2024 será atípico, com bastante calor. Ainda, conforme informações do Inmet, devido ao efeito do fenômeno El Niño, caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico, as temperaturas tendem a ficar acima do que normalmente é registrado.

“Essas variações de temperatura que fazem parte das mudanças climáticas de outono aumentam a possibilidade de doenças respiratórias como resfriados, gripes e alergias sazonais. A presença de alérgenos no ar, pólen e mofo proporciona a ocorrência dessas doenças com mais frequência”, afirma a Dra. Thaís Silva Nunes, clínica geral do Hospital Universitário Ciências Médicas de Minas Gerais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A especialista dá 7 dicas para se manter saudável durante esse período. Confira!