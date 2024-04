5 filmes impressionantes dirigidos por mulheres

Apesar dos desafios, mulheres cineastas têm transformado a indústria com obras marcantes (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock) - Portal EdiCase

A indústria cinematográfica tem sido historicamente dominada por homens, o que resulta em desafios significativos para as mulheres que buscam encontrar seu lugar e voz dentro desse universo. A batalha por representação e reconhecimento mostra-se uma luta contínua, na qual as cineastas enfrentam obstáculos muitas vezes intransponíveis. No entanto, apesar das adversidades, mulheres talentosas têm deixado sua marca no cinema, criando obras poderosas e impactantes que desafiam as normas estabelecidas e redefinem narrativas. Assim, destacamos, a seguir, 5 filmes dirigidos por mulheres que você não pode deixar de assistir. "Que Horas Ela Volta?" conta a jornada de uma empregada doméstica confrontando as complexidades das relações de classe e família (Imagem: Reprodução digital | África Filmes e Globo Filmes)

1. Que Horas Ela Volta? (2015) Em “Que Horas Ela Volta?”, dirigido por Anna Muylaert, somos apresentados à história comovente e complexa de Val, uma mulher pernambucana que se desdobra entre os papéis de mãe e empregada doméstica em São Paulo. Há treze anos, ela deixou sua filha, Jéssica, no interior de Pernambuco para trabalhar como babá na casa de seus patrões, dedicando-se inteiramente ao filho deles, Fabinho. No entanto, quando a garota decide seguir os passos da mãe e viaja para São Paulo para prestar o vestibular, as dinâmicas familiares começam a se transformar. Os patrões de Val, inicialmente acolhedores, se veem confrontados com a presença marcante e desafiadora de Jéssica, que se recusa a se submeter às normas sociais e comportamentais impostas pela hierarquia doméstica. Conforme a jovem desafia as expectativas e limites, as tensões entre patrões e empregados alcançam um ponto de ebulição, revelando as complexidades das relações de poder, classe e família no Brasil contemporâneo. Onde assistir: Netflix, Globoplay e Prime Video.

“Os Renegados” narra um mistério que se desenrola quando o corpo de uma jovem é encontrado (Imagem: Reprodução Digital | MK2 Diffusion) 2. Os Renegados (1985) “Os Renegados”, dirigido por Agnès Varda, transporta os espectadores para o gelado inverno no sul da França, onde a descoberta do corpo de uma jovem, Mona, em um fosso, desencadeia uma investigação sobre sua vida e seus últimos dias como uma andarilha solitária pelas estradas do país. À medida que os detetives mergulham na história de jovem, são os encontros e as interações com pessoas ao longo de sua jornada que revelam pistas sobre sua verdadeira identidade e os eventos que a levaram à sua trágica morte. Cada encontro, cada conversa, pinta um retrato fragmentado e intrigante de Mona, deixando os espectadores imersos em um quebra-cabeça complexo de mistério e tragédia. Onde assistir: Mubi. Em “Amor Maldito” acompanhamos um romance proibido que desencadeia em uma tragédia (Imagem: Reprodução Digital | A. F. Sampaio, Produções Artísticas e Gaivota Filmes) 3. Amor Maldito (1984) Adélia Sampaio foi a primeira diretora negra a dirigir um longa-metragem no Brasil. Baseado numa história real, o filme narra a vida turbulenta e comovente de Fernanda e Sueli, duas mulheres que desafiam convenções ao se entregarem a um amor intenso e proibido. A primeira, uma executiva determinada, e a segunda, uma ex-miss cativante, encontram nos braços uma da outra um refúgio contra um mundo que as julga.

No entanto, quando Sueli se vê presa em um relacionamento amoroso tumultuado e acaba engravidando do amante que a abandona, as sombras do desespero se abatem sobre elas. Além disso, o destino trágico se desenha quando ela, num ato desesperado, põe fim à própria vida, deixando Fernanda às voltas com acusações de um crime que não cometeu. Onde assistir: YouTube. “Priscilla” narra a história do relacionamento tumultuado entre Elvis e Priscilla Presley (Imagem: Reprodução Digital | Sony Pictures, Stage 6 Films e Mubi)