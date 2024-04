5 dicas para economizar dinheiro durante a Páscoa

A Páscoa é um feriado sazonal que mexe com diversos setores, principalmente o da economia. De acordo com Júlio Caires, advogado especialista em consumo, as pessoas aumentam suas compras durante essa época do ano, favorecendo a possibilidade de endividamento.

Todavia, segundo a economista e contadora Gecilda Esteves, é possível arcar com as compras do período sem que isso implique dívidas, basta saber controlar os gastos. Por isso, a seguir, os especialistas elencam 5 dicas para você se organizar financeiramente para o período da celebração. Veja!

1. Estabeleça um limite de despesas

É essencial definir um limite claro de gastos antes de sair de casa, evitando ultrapassar o orçamento e recorrer excessivamente ao limite do cartão de crédito.