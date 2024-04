2 praias deslumbrantes em Alagoas para conhecer

Que o litoral alagoano tem belíssimas praias, não restam dúvidas. Alagoas é um verdadeiro paraíso para quem busca dias de descanso à beira-mar, com sua extensa faixa de areia fina e mar de águas claras e mornas. Entre tantas opções, há algumas que se destacam por motivos específicos; seja para relaxar sob o sol, mergulhar em águas cristalinas ou simplesmente admirar o pôr do sol. Abaixo, veja duas praias que são destinos perfeitos para incluir no seu plano de viagem!

1. Praia do Patacho

Praia paradisíaca, muitos coqueiros, várias pousadas lindas; dentre elas, minha eleita foi a Pousada Samba Pa Ti, que possui um bangalô com piscina privativa em frente ao mar! Incrível, pessoal. Dependendo da maré, a Praia do Patacho permite que você ande quilômetros com a água no joelho. E a água é morninha, gente! Ela é praticamente deserta, não tem nenhum ambulante, somente as pousadas e os hóspedes.

