5 filmes e séries que estreiam na Netflix em abril

Fique por dentro das estreias da Netflix para o mês de abril (Imagem: Reprodução digital | Netflix) - Portal EdiCase

Como nos meses anteriores, a Netflix está cheia de novidades para abril! Há produções para os mais variados gostos e estilos. Para os fãs de terror e suspense, por exemplo, há a série “Parasyte – The Grey”, em que um grupo de cientistas enfrenta uma batalha contra parasitas para salvar a humanidade. Para quem gosta de comédia e filme brasileiro, uma boa opção é “Uma Fada Veio me Visitar”, com a Xuxa interpretando a divertida fada madrinha Tatu. Abaixo, confira mais informações sobre essas e outras novidades que estreiam na Netflix em abril! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em “O Fabricante de Lágrimas”, Nica e Rigel buscam descobrir os segredos do orfanato onde vivem (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

1. O Fabricante de Lágrimas (04/04) A trama se desenrola a partir do livro italiano de mesmo nome, mergulhando na história de Nica (Caterina Ferioli) e Rigel (Biondo), que compartilham a infância em um sombrio orfanato e desejam descobrir a verdade sobre a lenda que ecoa no local: o fabricante de lágrimas, um ser misterioso e criador de todos os medos e as ansiedades dos humanos. A vida dos dois muda quando uma família rica os adota e eles têm que conviver na mesma casa partilhando do passado em comum. Assim, buscam resolver o mistério do fabricante de lágrimas e da raiva que sentem um pelo outro, que mascara o verdadeiro sentimento entre eles. A série “Ripley” acompanha a vida de golpes e perigos de Tom Ripley (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

2. Ripley (04/04) A série “Ripley” é uma adaptação dos clássicos e aclamados romances de Patricia Highsmith, seguindo a trajetória de Tom Ripley, interpretado por Andrew Scott, um hábil vigarista que prospera com golpes tanto pequenos quanto grandiosos na vibrante Nova York dos anos 60. Com 8 episódios, a trama envolve os telespectadores em uma teia de golpes, perigos e assassinatos quando o protagonista é contratado por um milionário para trazer seu filho herdeiro de volta da Itália. Em “Parasyte – The Grey”, um grupo junta forças para lutar contra parasitas que ameaçam a humanidade (Imagem: Reprodução digital | Netflix) 3. Parasyte – The Grey (05/04) Essa série é uma adaptação em live-action do mangá “Parasyte”, de Hitoshi Iwaaki, situada em um mundo distópico em que parasitas caem do céu e invadem os corpos das pessoas para se reproduzir e dominar a Terra. Su-in (Jeon So-nee) é a protagonista e convive com um parasita dentro do seu corpo. Enquanto isso, um grupo conhecido como Team Grey surge, determinado a deter esses seres. Em meio ao caos e à luta pela sobrevivência, Su-in e o Team Grey enfrentam desafios inimagináveis enquanto tentam preservar a humanidade da ameaça iminente. No filme “Uma fada veio me visitar”, acompanhamos Luna e a fada Tatu em grandes aventuras na escola (Imagem: Reprodução digital | Netflix) 4. Uma fada veio me visitar (12/04) Esse filme é baseado no livro homônimo de Thalita Rebouças e acompanha a história de Luna (Antônia Périssè), que está preocupada com a semana de provas, porque a perspectiva de tirar notas vermelhas pode lhe render um grande castigo.