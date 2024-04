5 grandes filmes sobre discriminação racial

Filmes que abordam a discriminação racial oferecem uma perspectiva crítica das disparidades sociais e batalhas enfrentadas por comunidades marginalizadas. Eles destacam tanto as experiências individuais quanto coletivas de racismo, revelando a injustiça e a intolerância que permeiam a sociedade. Ao tratar de questões delicadas como segregação, brutalidade policial e preconceito institucionalizado, esses longas incentivam os espectadores a pensarem sobre temas de justiça, igualdade e diversidade.

Dirigido por Quentin Tarantino, “Django Livre” se desenrola no sul dos Estados Unidos, antecedendo a Guerra Civil, e segue a jornada de Django (Jamie Foxx), um escravo recém-liberto que se torna caçador de recompensas com a ajuda de King Schultz (Christoph Waltz), um caçador alemão.

“12 Anos de Escravidão” ganhou o Oscar de Melhor Filme em 2014 e narra a história de Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor), um violinista que vive em harmonia com sua família. Sua vida muda drasticamente quando ele aceita uma oferta de emprego que o leva para outra cidade, onde é sequestrado e vendido como escravo, retomando uma vida de servidão.

O documentário “13º Emenda” aborda a emenda à Constituição dos Estados Unidos que aboliu a escravidão (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

4. 13ª emenda (2016)

O documentário aborda a 13ª emenda à Constituição dos Estados Unidos, que aboliu a escravidão, e examina como ela foi utilizada para manter a opressão racial e sustentar o sistema prisional do país. Além disso, o filme apresenta entrevistas com especialistas, ativistas e personalidades públicas, fornecendo dados sobre a criminalização da comunidade negra e como as políticas governamentais contribuem para esse fenômeno.

Onde assistir: Netflix.

O filme “Estrelas além do tempo” acompanha um grupo de funcionárias negras da Nasa que enfrentam preconceitos no trabalho (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

5. Estrelas além do tempo (2017)

O filme “Estrelas Além do Tempo” se desenrola no contexto do período da Guerra Fria, em que Estados Unidos e União Soviética competem acirradamente na corrida espacial. Enquanto isso, a sociedade americana enfrenta uma profunda divisão racial entre brancos e negros.

No enredo, acompanhamos um grupo de funcionárias negras da NASA designadas a trabalhar em áreas segregadas. Apesar das adversidades e do preconceito que enfrentam, elas demonstram determinação em superar os desafios. Essas mulheres se tornam peças-chave no processo que culmina na histórica missão de levar o homem à Lua, em 1969.

Onde assistir: Disney Plus.