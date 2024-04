11 curiosidades sobre o signo de Áries

Segundo a astróloga Thaís Mariano, as pessoas que têm o Sol em Áries adoram um desafio e fazem de tudo para superarem os próprios limites. “Estão sempre em busca de se conhecer, de saber quem são. Tudo isso as leva em busca de aventuras, de novos movimentos, como se sempre estivessem procurando algo,” explica.

Áries é o primeiro signo do zodíaco. Regido por Marte, ele rege a Casa 1 do Mapa Astral. Além disso, por marcar o Ano-Novo Astrológico, possui uma grande importância, pois representa o nascimento. Os seus nativos são considerados curiosos, livres e estão sempre em busca de conhecimento.

As pessoas de Áries são decididas e ágeis; por isso, costumam focar no que realmente desejam sem hesitar. “Têm sempre muitas ideias e costumam fazer várias coisas ao mesmo tempo”, diz Thaís Mariano, que completa: “para eles, tudo pode e precisa ser resolvido o quanto antes. Então, se alguém demora a decidir, acabam decidindo na intenção de ajudar, mesmo que possa soar diferente”.

De acordo com Thaís Mariano, esses nativos amam praticar esportes. “E essa é realmente uma boa maneira de descarregar todo o seu excesso de energia. Podem se dar muito bem em esportes que exijam coragem, determinação, força e vitalidade”, conta a astróloga.

O elemento do signo de Áries é o Fogo. Isso significa que os arianos são entusiasmados, intensos e possuem um grande poder de realização, mas não gostam de serem controlados.

4. Amam de forma intensa

Os arianos costumam ser intensos em tudo o que fazem; no amor, não seria diferente. Signo dos amores avassaladores, Áries se joga de cabeça em suas relações. No entanto, essa impulsividade o leva a relacionamentos pouco duradouros. “Isso porque [os nativos] podem perder o interesse quando não encontram no outro o que esperavam”, esclarece a astróloga.

Os nativos de Áries costumam ser impacientes (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

5. Paciência não é o forte dos arianos

A paciência é certamente uma das características que não foi atribuída ao signo de Áries, o que prejudica a sua convivência social. “A impaciência [dos arianos] pode gerar grande ansiedade. Muitas vezes, eles não conseguem fazer tudo com cuidado por fazerem muitas coisas ao mesmo tempo, deixando passar detalhes”, analisa Thaís Mariano.

6. Costumam ser desobedientes

Uma das grandes dificuldades desse nativo, conforme a astróloga, é a capacidade de obedecer a ordens e estabelecer compromissos, pois costuma assumir mais atividades do que consegue realizar.

7. São ótimos líderes

São líderes natos e representados pelo carneiro, responsável por coordenar o rebanho utilizando os seus chifres para abrir caminhos. “Essa é uma forma por meio da qual eles direcionam bem a energia, sempre tão ativa e pronta para resolver tudo”, avalia a astróloga Thaís Mariano.

8. Adoram viagens que ofereçam novas aventuras

Por estarem sempre em busca de novos conhecimentos e experiências, os nativos de Áries adoram viagens com bastante aventura que estimulam a prática de atividades, afinal eles amam praticar esportes. Dessa forma, se você quer conquistar uma pessoa de Áries, ofereça a ela um destino repleto de passeios turísticos, pois ela tende a não gostar de ficar parada.