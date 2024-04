10 melhores passeios para fazer em Paris  

Paris, a cidade da luz, é um dos destinos turísticos mais famosos do mundo, exibindo uma fusão encantadora de beleza natural, rica história e expressões artísticas. Situada às margens do majestoso rio Sena, a capital francesa é um verdadeiro tesouro arquitetônico, onde a harmonia entre o passado e o presente encanta a todos que a visitam. Além disso, é reverenciada como um paraíso culinário, com uma infinidade de cafés e restaurantes que oferecem experiências gastronômicas memoráveis.

A influenciadora digital Jess Anjos, que compartilha dicas de viagem e lifestyle na internet, lista 10 lugares que você não pode deixar de visitar se for a Paris. Veja abaixo!

1. Torre Eiffel

Não poderia faltar a icônica Torre Eiffel, um dos símbolos mais reconhecidos de Paris. O ideal é visitá-la durante o dia para apreciar a vista panorâmica da cidade e também à noite, quando ela se ilumina em um espetáculo de luzes deslumbrante.