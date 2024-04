5 dicas para cuidar dos animais de estimação nas ondas de calor

À medida que o fim do verão se aproxima, uma onda de calor intensa varre o país, afetando não apenas os humanos, mas também os nossos queridos animais de estimação. Cães e gatos, especialmente aqueles com pelagem densa, estão vulneráveis ao estresse térmico quando expostos a longos períodos de altas temperaturas. Por isso, é crucial que os tutores estejam atentos à hidratação de seus animais de estimação e ajustem os horários dos passeios para evitar o calor excessivo.

Adicionalmente, os animais estão mais suscetíveis a internação, fenômeno de aquecimento anormal do corpo e dificuldade de trocar calor, o que pode resultar em danos nos órgãos e até mesmo à morte. Animais filhotes, idosos, obesos e doentes crônicos estão mais suscetíveis a perigos.

2. Sintomas de desconforto causados pelo calor

Sinais de desconforto em cães e gatos frente ao calor incluem ofegar excessivamente, salivar mais que o normal, respiração rápida e superficial, fraqueza, letargia, vômitos, diarreia e, em casos mais graves, convulsões e desmaios. É crucial que os tutores estejam atentos a qualquer comportamento incomum e proporcionem imediatamente um ambiente fresco e sombra para o animal, ar-condicionado e ventiladores podem auxiliar.

3. Cuidados para preservar a saúde dos animais

Para proteger os animais de estimação do calor, é imprescindível garantir acesso constante a água fresca e sombra adequada, evitar exercícios intensos durante os períodos mais quentes do dia, não os deixar trancados em carros quentes e assegurar que os ambientes internos estejam bem ventilados e refrigerados, sempre que possível. Além disso, o uso de protetor solar específico para pets e a adaptação da dieta com alimentos mais frescos e hidratantes podem auxiliar na manutenção da saúde durante as ondas de calor.