5 dicas de cuidados com a pele para os homens

Os cuidados com a pele estão passando por uma transformação significativa em sua percepção e prática. O que uma vez foi considerado exclusivamente feminino, agora está sendo reconhecido como uma parte crucial da saúde e do bem-estar de todas as pessoas, independentemente do gênero.

Esse movimento de mudança de paradigma tem sido impulsionado por uma variedade de fatores, incluindo a compreensão crescente dos benefícios dos cuidados com a pele para a saúde geral e a conscientização sobre a importância da autoestima e da qualidade de vida.

Para facilitar a entrada do homem no mundo do skincare, Keila Tesser Sacheto, especialista em desenvolvimento de fórmulas cosméticas da Proper Jack, empresa referência em cuidados com a pele masculina, compartilha 5 dicas valiosas. Confira!