Com paisagens deslumbrantes, o país é uma das paradas obrigatórias no norte da África

A Tunísia é receptiva e com paisagens que se complementam. Tem praias surpreendentes, beach clubs animados e culinária deliciosa. Descubra os restaurantes, os bazares que nos enlouquecem e as massagens que acalmam. E, para complementar, a vida noturna é bem animada. Se conseguir ficar mais tempo, viaje pelo país, pelas praias e desertos.

A seguir, confira 4 destinos imperdíveis para conhecer na Tunísia!

1. Sidi Bou Said

Visite Sidi Bou Said e, se optar por dormir lá, tem um hotel irresistível, o La Villa Bleue. Esse vilarejo é charmoso, cheio de portinhas azuis e com vista para o mar que encanta. Assista ao pôr do sol no Cafe de las Delices, que é quase um símbolo do destino.