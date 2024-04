Veja como usar o sal grosso no banho de limpeza espiritual

Especialista explica como utilizá-lo para afastar as energias negativas e atrair as positivas

O sal grosso, além da utilidade na culinária, é uma ótima ferramenta para realizar limpeza espiritual e pode trazer benefícios surpreendentes para quem o usa, pois possui propriedades purificadoras, energizantes e protetoras.

Todavia, é necessário utilizá-lo da forma correta para não perder também as energias positivas, como explica a consultora esotérica do Astrocentro, Yara Vieira. “Além de eliminar as energias negativas, ele também elimina as energias positivas. Então, para aproveitar as propriedades desse banho é preciso finalizar com outro banho”, afirma.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O banho de sal grosso é um dos mais famosos quando se trata de afastar o mau-olhado, a inveja e as energias negativas. “Todos os dias, ao atravessarmos uma variedade de ambientes e interagimos com diversas pessoas, é provável que nos deparemos com energias negativas. Algumas dessas pessoas podem nos invejar, enquanto outras podem lançar-nos mau-olhado. Consequentemente, nosso organismo absorve essas energias negativas, resultando em sensações de cansaço, desânimo e até mesmo dores físicas”, diz a especialista.