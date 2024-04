Horóscopo semanal: previsão dos signos de 18 a 24 de março de 2024

Nesta semana, o Sol encerra o seu ciclo no signo de Peixes e entra em Áries, indicando o início do Ano Novo Astrológico. Além disso, o Astro-Rei está em conjunção com Netuno, regente de Peixes, e em bom aspecto com Plutão. Esses movimentos sugerem tendência à sensibilidade aflorada, emoções intensas e necessidade de espaço para compreender o que habita no inconsciente e realizar as transformações necessárias.

Mercúrio segue em Áries e passa por um breve aspecto com a Lua na metade da semana. Isso indica emoções afloradas e dificuldades para organizar os pensamentos. Vênus segue em conjunção com Saturno, sugerindo desafios nas relações, bem como a possibilidade de carências e sentimentos de menos-valia. No entanto, o planeta do amor também faz bom aspecto com Júpiter, podendo amenizar os desafios, especialmente se houver dedicação ao autoconhecimento.

Marte segue em Aquário até o final da semana e entra em Peixes no dia 23. Ademais, o planeta não faz aspectos com os outros astros. Isso aponta para a possibilidade de um aumento nas ações impulsivas.