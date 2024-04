BBB 24: 6 curiosidades sobre a líder Giovanna

Nesta semana, a prova do líder do BBB 24 foi dividida em três etapas que envolviam raciocínio lógico, rapidez e sorte. Na primeira fase, era necessário encher um recipiente com o máximo de bolinhas possíveis, e Alane, Davi, Giovanna e Bin tiveram um bom desempenho.

Na segunda, era necessário montar um quebra-cabeça, e Davi e Giovanna avançaram para o final da prova, em que precisavam escolher entre seis camas e encontrar um cartão premiado. Em sua primeira tentativa, a sister levou a melhor e conquistou a sua primeira liderança no programa!

Para conhecer um pouco mais sobre a líder da semana, confira 6 curiosidades sobre a Giovanna!