5 técnicas para afastar energia negativa

2. Ouça frequências energéticas

Você pode fazer isso quando estiver sentindo sua energia lá embaixo ou, até mesmo, todos os dias para sempre proteger sua energia. Essas frequências têm efeito sobre a água e, como nosso corpo é composto por 70% de água, com toda certeza tem grande influência sobre a gente. Escutem o máximo que você puder! A música dá um soninho, ela te relaxa. É maravilhoso.

3. Tampe o seu umbigo

É um clássico, muita gente já faz. Mas muitos ainda não sabem como fazer isso da maneira correta. O umbigo é uma grande entrada e saída de energia, então, quando tampado, você impede que energias externas entrem.

No entanto, uma questão muito importante é que não se pode ficar com o umbigo tampado 100% do tempo. Só se deve fazer isso em situações adversas, por exemplo, em hospitais, cemitérios, encontro com pessoas indesejadas e derivados. Proteja seu umbigo, mas escolha a ocasião correta.