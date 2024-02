8 motivos para incluir a corrida na rotina

A corrida se destaca como uma atividade física de fácil incorporação à rotina diária, oferecendo uma abordagem acessível e eficaz para promover a saúde física e mental. Com a simplicidade de calçar um par de tênis e sair para correr, ela se torna uma opção conveniente para pessoas de diferentes idades e níveis de condicionamento físico.

“Tanto a caminhada quanto a corrida são boas para a saúde e alguns benefícios são comuns em ambas as modalidades, como o controle da hipertensão, da diabetes e do colesterol, a melhora da circulação e a liberação de endorfinas, hormônios que relaxam o corpo, geram sensação de bem-estar e melhoram a qualidade do sono”, explica a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

A seguir, confira um pouco mais sobre esses e outros benefícios de incluir a corrida na rotina!