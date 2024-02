O boxe é uma modalidade de esporte de combate que envolve o uso de punhos para atacar e se defender. Apesar de sua origem como uma disciplina de competição, ele evoluiu para se tornar uma forma popular de exercício físico, acessível a pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico.

Diferentemente da percepção comum, a prática do boxe vai muito além do ringue, sendo incorporada em programas de condicionamento físico em academias e centros de treinamento. Com técnicas que incluem socos, esquivas e movimentos coordenados, ele proporciona um treino completo, envolvendo o corpo inteiro.

Por isso, a seguir, confira 6 benefícios da prática de boxe para a saúde!