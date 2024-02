5 receitas de esfihas simples e deliciosas

Criada na Síria, a esfiha se popularizou no Líbano e conquistou o mundo. Conhecida por seu sabor inconfundível, ela é preparada a base de massa assada. É o salgado perfeito para servir nas festas e reuniões de família. Também pode ser combinada com diversos tipos de recheios, como carne, atum e frango. Pensando nisso, separamos 5 receitas de esfihas caseiras para você aproveitar no final de semana. Confira!

Depois, divida a massa em duas partes iguais e modele no formato de um rolo. Com a ajuda de uma faca, corte três dedos de massa, polvilhe as mãos com fubá, faça uma bolinha com a massa e achate com os dedos, deixando as laterais altas. Repita o processo com toda a massa. Unte uma assadeira com óleo, polvilhe com fubá e disponha as esfihas. Reserve.

Montagem

Abra uma bolinha de massa com a palma da mão, coloque um pouco de recheio no centro e feche modelando no formato de um triângulo. Repita o processo com toda a massa e o recheio e reserve. Unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de trigo, disponha as esfihas e deixe descansar por 20 minutos. Após, pincele as esfihas com a gema de ovo e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Esfiha de frango (Imagem: Mariana Silvestre | Shutterstock)

Esfiha de frango

Ingredientes

Massa

25 g de fermento biológico

1 colher de sopa de açúcar

1/2 colher de sopa de sal

200 ml de óleo de soja

200 ml de água morna

1 xícara de chá de caldo de frango​

frango​ 600 g de farinha de trigo

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

1 kg de peito de frango cozido e desfiado

1 cebola picada

1 dente de alho amassado

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

200 g de creme de leite

1 fio de óleo de soja

Montagem

Óleo para untar

Farinha de trigo para polvilhar

1 gema de ovo batida

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque o açúcar, o sal, o fermento e o caldo de frango e misture bem. Adicione a água, o óleo e o trigo e misture até obter uma massa homogênea. Em seguida, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e sove a massa até começar a desgrudar das mãos. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue. Acrescente o peito de frango, o sal, a pimenta-do-reino e a salsinha e misture bem. Por último, coloque o creme de leite e mexa até incorporar com os demais ingredientes. Reserve.

Montagem

Abra uma bolinha de massa com a palma da mão, coloque um pouco de recheio no centro e feche modelando a esfiha no formato de um triângulo. Repita o processo com toda a massa e recheio e reserve. Unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de trigo, disponha as esfihas e pincele com a gema de ovo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Esfiha de queijo

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de sopa de açúcar

1/2 colher de chá de sal

1/4 de xícara de chá de óleo vegetal

1/2 xícara de chá de leite morno

Recheio

200g de queijo minas

Montagem

Óleo para untar

Farinha de trigo para polvilhar

1 gema de ovo batida

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, o fermento, o açúcar e o sal. Adicione o óleo e o leite morno à mistura seca e mexa até formar uma massa homogênea. Se necessário, adicione um pouco mais de farinha para ajustar a consistência da massa. Reserve.

Recheio

Corte o queijo em pedaços pequenos ou despedace-o com as mãos. Reserve.

Montagem

Pegue um pouco de massa e abra uma bolinha de massa com a palma da mão, formando um disco fino. Em seguida, coloque uma porção do recheio no centro de cada disco de massa. Feche a massa, modelando a esfiha no formato de um triângulo, garantindo que o recheio fique bem selado dentro da massa. Em seguida, unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha as esfihas na assadeira, deixando um pequeno espaço entre elas. Pincele a superfície de cada esfiha com gema de ovo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 a 20 minutos. Sirva em seguida.

Esfiha de palmito

Ingredientes

Massa

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento biológico seco

1 colher de chá de açúcar

1 colher de chá de sal

1/4 de xícara de chá de óleo vegetal

1 xícara de chá de água morna

Recheio

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

1 dente de alho picado

300 g de palmito picado

Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, o fermento biológico seco, o açúcar e o sal. Adicione o óleo vegetal e a água morna à mistura seca. Mexa bem até formar uma massa homogênea. Cubra a tigela com um pano limpo e deixe a massa descansar em um local morno por cerca de 30 minutos, até dobrar de volume. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho, refogando até ficarem macios e levemente dourados. Acrescente o palmito à panela e refogue por alguns minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e salsinha. Adicione o suco de limão e misture bem.

Montagem

Divida a massa em porções do tamanho desejado e abra cada uma em formato de círculo. Coloque uma porção do recheio de palmito no centro de cada círculo de massa. Dobre as bordas da massa sobre o recheio, formando uma esfiha fechada. Coloque as esfihas em uma forma forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 200°C por 25 minutos. Sirva em seguida.