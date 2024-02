5 receitas deliciosas com linguiça calabresa

Croquete de calabresa (Imagem: homydesign | Shutterstock) - Portal EdiCase

A linguiça calabresa é um ingrediente extraordinariamente apreciado pelos brasileiros, e sua versatilidade no preparo de receitas faz dela uma presença marcante na culinária nacional. Originária da região da Calábria, na Itália, essa linguiça conquistou os paladares no Brasil, sendo amplamente utilizada em diversas preparações gastronômicas. Seu sabor robusto e levemente picante confere um toque especial aos pratos. Por isso, a seguir, confira como preparar 5 receitas com linguiça calabresa! Croquete de calabresa Ingredientes 2 calabresas sem pele e cortadas em cubos

50 g de manteiga

1/2 cebola ralada

3 dentes de alho picados

300 ml de leite

Azeite, sal e salsinha picada a gosto

1 xícara de chá de farinha de trigo

2 ovos levemente batidos

Farinha de trigo e de rosca para empanar

Óleo para fritar Modo de preparo No processador, triture a linguiça calabresa até obter a textura desejada. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e frite a calabresa até dourar. Reserve. Na mesma panela, derreta a manteiga e refogue a cebola e o alho até dourar. Em seguida, adicione a farinha de trigo e misture até obter uma massa homogênea. Aos poucos, acrescente o leite e misture até formar um creme. Junte a calabresa, tempere com sal e continue cozinhando, em fogo baixo, até formar uma massa modelável que desgrude do fundo da panela. Após, junte a salsinha, misture e leve a massa para a geladeira por no mínimo 2 horas. Depois, pegue pequenas porções da massa e faça rolinhos. Passe os croquetes na farinha de trigo, depois no ovo e finalize na farinha de rosca. Encha uma panela com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite os croquetes até ficarem dourados. Sirva em seguida. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Escondidinho de calabresa Ingredientes Recheio

1 linguiça calabresa defumada

2 colheres de sopa de alho-poró picado

2 colheres de sopa de cebola picada

2 dentes de alho picados

1 pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada

Salsinha picada a gosto

1 colher de sopa de óleo Purê 3 batatas descascadas e cortadas em cubos

descascadas e cortadas em cubos Água

1/4 de xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de manteiga

Sal a gosto Montagem Queijo muçarela para finalizar

Manteiga para untar Modo de preparo Recheio No processador, coloque a calabresa e triture até ficar na textura desejada. Reserve. Em uma frigideira, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola até murchar. Junte o alho e a pimenta e doure. Adicione a calabresa e frite por uns 3 minutos, mexendo sempre. Coloque o alho-poró, mexa por mais 2 minutos, junte a salsinha e desligue o fogo. Purê Encha uma panela com água e leve ao fogo alto para ferver. Coloque um pouco de sal na água e adicione as batatas. Cozinhe por 15 minutos ou até que elas estejam bem cozidas. Escorra a água e amasse as batatas quentes na mesma panela. Adicione o leite e a manteiga, volte ao fogo baixo e mexa até incorporar bem.

Play

Montagem Unte um refratário pequeno com manteiga. Coloque um pouco do purê, preenchendo todo o fundo. Adicione todo o recheio e cubra com o restante do purê. Polvilhe com queijo muçarela e leve ao forno médio por 20 minutos ou até dourar. Pizza de calabresa (Imagem: Artem Khaustov | Shutterstock)

Pizza de calabresa Ingredientes Massa 1 kg de farinha de trigo

1 colher de sobremesa de sal

10 g de açúcar

50 ml de azeite

12 g de fermento biológico

500 ml de água morna

Farinha de trigo para enfarinhar Recheio 50 ml de molho de tomate

200 g de queijo muçarela

200 g de linguiça calabresa fatiada

100 g de cebola frita Modo de preparo Em um recipiente, coloque os ingredientes secos da massa e misture. Em um copo, dissolva o fermento em um pouco de água e adicione aos ingredientes secos e misture. Em seguida, acrescente o azeite e o restante da água. Misture os ingredientes com as mãos. Sove a massa por mais ou menos 20 minutos, até que esteja uniforme. Divida a massa em 7 partes, forme bolinhas e deixe descansar por 2 horas. Enfarinhe uma superfície com farinha de trigo e abra a massa com rolo. Sobre o disco de pizza, coloque o molho de tomate, o queijo muçarela, a linguiça calabresa e a cebola. Em seguida, leve ao forno preaquecido a 180°C por 15 minutos ou até o queijo derreter. Sirva em seguida.