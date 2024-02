6 dicas para declarar o imposto de renda corretamente

À medida que o calendário avança, o período de declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2024 se aproxima, trazendo consigo a necessidade de organização e planejamento para evitar surpresas desagradáveis. O contador e professor universitário André Charone, autor do recente livro Declaração de imposto de renda: lições e truques que o leão não quer que você saiba, compartilha ideias valiosas para os contribuintes se prepararem adequadamente. Confira!

3. Utilize a tecnologia a seu favor

A tecnologia pode ser uma grande aliada no processo de declaração do IRPF. “Recomendo o uso de softwares e aplicativos de gestão financeira ao longo do ano, pois facilitam a organização e proporcionam um resumo financeiro preciso, simplificando a declaração”, indica o contador. Além disso, a própria Receita Federal oferece um programa para a declaração, atualizado anualmente, que simplifica o processo.

Ainda sobre o programa disponibilizado pela Receita Federal, Charone ressalta que, por meio dele, é possível realizar a “declaração pré-preenchida”, desde que o contribuinte possua certificado digital, acesso prata ou ouro ao GOV.BR. O especialista comenta que nesse tipo de declaração, boa parte das informações já vêm automaticamente preenchidas com base nos dados que a Receita Federal já possui, cabendo ao contribuinte apenas conferir e complementar com o que estiver faltando. “Isso reduz muito a chance de cair na malha-fina”, considera o contador.

4. Fique atento às deduções

Maximizar as deduções legais é essencial para reduzir a carga tributária. “Não ignore as despesas dedutíveis, como gastos com educação, saúde e previdência privada. Mantenha todos os comprovantes e entenda os limites de dedução para cada categoria”, orienta Charone. O planejamento cuidadoso pode resultar em uma economia significativa.

Para situações mais complexas, a orientação de um profissional é crucial (Imagem: Pressmaster | Shutterstock)

5. Consulte um profissional

Para situações mais complexas, como rendimentos no exterior, venda de imóveis ou recebimentos de herança, a orientação de um profissional pode ser crucial. “Muitas vezes, o custo de uma consultoria especializada compensa pela economia gerada na declaração final”, afirma o especialista. A visão detalhada de um contador pode identificar oportunidades e evitar erros que levariam a problemas com a Receita Federal.

6. Verifique a data de declaração

O período de entrega da declaração do exercício de 2024 (referente ao ano-calendário de 2023) se inicia em 15 de março e vai até 31 de maio. Quem estiver obrigado e entregar fora desse prazo irá pagar multa.