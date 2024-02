6 benefícios do abacate para a saúde

“O corpo não consegue sintetizar sozinho as vitaminas do complexo B, sendo necessário o consumo de alimentos que contenham a vitamina ou por meio de suplementos”, exemplifica a farmacêutica Paula Molari Abdo.

O abacate, além de ser uma fruta incrivelmente deliciosa, destaca-se por sua versatilidade no preparo de receitas. Com sua textura cremosa e sabor suave, ele pode ser utilizado de diversas maneiras na culinária, desde guacamoles refrescantes e saladas vibrantes até smoothies cremosos e sobremesas saudáveis. Além do seu apelo gastronômico, ele oferece uma série de benefícios para a saúde. Abaixo, confira alguns deles!

2. Saúde do coração

O abacate é conhecido por seu teor de gorduras saudáveis, especialmente ácidos graxos monoinsaturados, que estão associados à redução do colesterol LDL (o “mau” colesterol) e ao aumento do colesterol HDL (o “bom” colesterol), contribuindo para a saúde cardiovascular.

“Uma alimentação de qualidade vai além do prazer culinário ou estética. É um fator que possui um impacto gigantesco na saudabilidade do corpo humano. Não à toa, a imensa maioria dos tratamentos que visam a redução do LDL estão intrinsecamente conectados a uma agenda de refeições balanceadas”, diz a médica Dra. Julia Machline Carrion, Head of Medical Affairs da epHealth.

3. Fibras para a digestão

Rico em fibras, o abacate auxilia na promoção da saúde digestiva. Elas contribuem para a regularidade intestinal, previnem a constipação e ajudam a manter níveis estáveis de glicose no sangue.

“As fibras presentes nos alimentos ajudam a manter o corpo em equilíbrio. Absorvem excessos e ajudam a eliminar as toxinas. Previnem a constipação e doenças relacionadas ao intestino, ajudam na perda de peso e na prevenção de doenças cardiovasculares”, explica a nutricionista Fernanda Sobral.

O abacate é rico em antioxidantes benéficos para a saúde (Imagem: Krasula | Shutterstock)

4. Poder antioxidante

Com altos níveis de antioxidantes, o abacate favorece a saúde. “Sua riqueza em antioxidantes, como a glutationa, contribui para a proteção das células hepáticas contra danos oxidativos. Além disso, a fruta é uma fonte significativa de ácidos graxos monoinsaturados, que têm sido associados a efeitos benéficos na função hepática”, afirma o cardiologista Dr. Roberto Yano.