5 dicas para sair de um relacionamento abusivo

Com a chegada do Mês da Mulher, é imperativo não apenas reconhecer as conquistas alcançadas pelas mulheres, mas também destacar as questões urgentes que ainda afetam suas vidas. Um desses problemas, infelizmente comum, é o relacionamento abusivo, uma realidade dolorosa e muitas vezes silenciosa que afeta inúmeras mulheres em todo o mundo. Neste momento de reflexão e conscientização, é essencial abordar estratégias para identificar e enfrentar esse tipo de situação, promovendo assim a segurança e o bem-estar delas.

Violência contra as mulheres

O relacionamento abusivo pode se manifestar de várias formas, desde comportamentos sutis de controle e manipulação até formas mais evidentes de violência física e verbal. Muitas vezes, as vítimas enfrentam desafios significativos ao tentar reconhecer e escapar dessas situações, tornando-se presas em um ciclo de medo, culpa e isolamento. No entanto, é fundamental oferecer apoio e orientação para ajudar as mulheres a reconhecerem os sinais de alerta e tomarem medidas para protegerem-se.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para se ter uma ideia, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, no último ano, 243 milhões de mulheres sofreram violência física, sexual ou psicológica por um parceiro íntimo. O Brasil é o 5° no ranking de feminicídio. Três em cada cinco mulheres sofrem, sofreram ou sofrerão de relacionamentos assim. E, segundo esse mesmo órgão, esses casos aumentaram em 50% durante a pandemia.