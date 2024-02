3 profissões ideais para o signo de Peixes

Veja os trabalhos que mais combinam com a personalidade dos piscianos

Peixes é o signo que representa o encerramento do zodíaco, as finalizações e a completude. “Piscianos possuem grande sensibilidade, empatia, capacidade de sentir o outro e de compreender as dores alheias”, afirma a astróloga Thaís Mariano.

Logo, com tantas características dóceis, os nativos de Peixes se destacam nas seguintes profissões:

1. Artes

Música, teatro, pintura, desenho, fotografia e tudo o que precisa de inspiração e de conexão com algo maior combina perfeitamente com os nativos de Peixes. Afinal, estas profissões possibilitam sentir e traduzir coisas que somente a linguagem falada não permite.