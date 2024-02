Veja como a psoríase pode afetar o couro cabeludo

Quando afeta o couro cabeludo, as lesões da psoríase podem assemelhar-se à caspa, porém com um aspecto mais grave. Em indivíduos predispostos, a doença pode se manifestar por hábitos de vida, incluindo estresse emocional, obesidade, tabagismo e etilismo, além de diabetes, pressão alta e alterações do colesterol.

“Tenho muitas lembranças lindas ligadas ao meu cabelo […] Desde passar a infância no salão da minha mãe até meu pai aplicar óleo no meu couro cabeludo para tratar minha psoríase – esses momentos foram sagrados para mim”, disse ela.

A psoríase é uma condição crônica e autoimune, caracterizada por lesões descamativas e avermelhadas no corpo. Ao lançar sua linha de produtos capilares, a cantora Beyoncé revelou ter a doença no couro cabeludo.

“A psoríase do couro cabeludo pode ser localizada no topo da testa, atrás das orelhas e da nuca, ou mesmo cobrir a cabeça inteira como um capacete. Estamos falando de uma doença crônica de caráter inflamatório, imunomediada, que também pode estar associada à predisposição genética. Em casos graves, o paciente pode ter perda permanente de cabelos”, explica o médico Dr. Danilo S. Talarico, professor do Instituto Lapidare nos cursos de Dermatologia, Tricologia, Transplante Capilar (Cirurgia Capilar) e Medicina Estética.

Áreas do corpo afetadas pela doença

O couro cabeludo é um dos locais mais comuns da psoríase, afetando metade de todos os que sofrem da condição. “A psoríase é uma doença relativamente comum, geralmente se apresenta com placas vermelhas e descamativas com escamas prateadas, acompanhadas de coceira, comumente vista nos joelhos e cotovelos, mas que também pode aparecer em outras regiões, inclusive no couro cabeludo”, acrescenta o médico.

A psoríase pode causar queda de cabelo (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Sintomas da psoríase no couro cabeludo

Para identificar os sintomas, o Dr. Danilo explica que, na psoríase, as placas costumam ser maiores e mais “grossas”, deixando o couro cabeludo com aspecto esbranquiçado, com escamas muito mais aparentes, de coloração prateada.

“Mas, no início do quadro, elas podem se apresentar de forma semelhante à caspa. Um outro diferencial é que, na psoríase, as placas não respeitam a delimitação dos cabelos, podendo atingir a pele, especialmente na nuca. Essas placas costumam coçar bastante, a ponto de apresentar um leve sangramento, chamado de orvalho sangrante, o que gera dor, queimação e ardência”, acrescenta o médico.

A doença também pode se relacionar com a queda capilar. “Pacientes com psoríase no couro cabeludo podem experimentar uma queda de cabelo temporária; há registros de casos mais graves, no entanto, que essa perda do cabelo pode ser até permanente; por isso, é importante não cutucar a cabeça nem tentar remover manchas escamosas, pois isso pode acabar quebrando o cabelo e dificultando o crescimento”, argumenta o Dr. Danilo.